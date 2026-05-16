Hatay'da İnsan Tacirine 300 bin TL Ceza

Hatay'da polis ekipleri tarafından yakalanan insan tacirine trafik kurallarını ihlalden 300 bin TL cezai işlem uygulandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele kapsamında yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalar kapsamında; 11 Mayıs tarihinde Belen-İskenderun yolunda durdurulan otomobil içerisinde arama yapıldı. Aramada; Türkiye'de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 3 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak 1 organizatör yakalanarak gözaltına alındı ve şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Ayrıca, araç sürücüsüne trafik kural ihlallerinden 300 bin TL idari para cezası yazılarak araçlar trafikten men edildi. Yakalanan yabancı uyruklu göçmenler gerekli incelemeler sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - HATAY