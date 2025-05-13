Hatay'da devrilen iş makinasının sürücüsü yaralandı.
Kaza, Kırıkhan ilçesi Yalanhoz Mahallesi'nde yaşandı. İnşa çalışmalarının devam ettiği bölgede sürücüsünün kontrolünden çıkan iş makinası devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıs olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kazada iş makinasında hasar oluştu. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da İş Makinesi Devrildi: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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