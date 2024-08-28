Hatay\'da iş makinesinin darbesiyle binanın yıkımı kameraya yansıdı

3.Sayfa

Hatay'ın Antakya ilçesinde 4 katlı olan binanın iş makinesinin darbesiyle yerle bir olduğu anlar kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Antakya ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartman da iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Binanın yerle bir olma anıysa kameralara yansıdı. 4 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - HATAY