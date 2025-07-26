Hatay\'da İş Yerinde Yangın: Hızlı Müdahale Can Kaybını Önledi

Hatay'ın Antakya ilçesinde iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Antakya ilçesi Avsuyu Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonucunda iş yerinde maddi hasar oluştu. - HATAY