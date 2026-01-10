İşçilerin kaldığı apartman dairesi alevlere teslim oldu

Hatay'ın Defne ilçesinde işçilerin kaldığı apartman dairesi alevlere teslim olarak yandı.
Yangın; Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan 5 katlı binanın 4. katında yangın çıktı. Daireden alevler yükseldiğini gören işçilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Yangının çıktığı dairede, işçilere ait eşyalara yanarak küle döndü. - HATAY
