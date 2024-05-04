Hatay\'da kafasını sıkıştıran çocuğu itfaiye kurtardı

Hatay'da kafasını merdiven boşluğundaki demir korkuluğa sıkıştıran çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay, Payas İlçesi Fatih Mahallesi Çelen Sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Apartman içerisinde bulunan merdiven korkuluğuna kafası sıkışan küçük çocuğun ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, demir korkuluğu keserek çocuğu mahsur kaldığı yerden kurtardı. Kurtarılan çocuk ve ailesi operasyonun tamamlanmasıyla rahat nefes aldı. - HATAY
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