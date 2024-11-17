Hatay'da kamyonla traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada traktör sürücüsü yaralandı.
Kaza, Hatay- Gaziantep yolu Hassa ilçesi Deliçay mevkiinde yaşandı. E.P. yönetimindeki 31 ASF 198 plakalı kamyon, H.T. idaresindeki römorklu traktörle çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen ışıklandırmasız traktörün sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri de bölgeye gelerek trafik önleme aldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Kamyon-Traktör Çarpışması: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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