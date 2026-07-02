Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı.
Kaza; Kırıkhan ilçesi Özsoğuksu mevkisinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralı vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da Kamyonet Devrildi: 3 Yaralı - Son Dakika
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