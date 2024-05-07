Hatay\'ın Defne ilçesindeki kaportacı dükkanında çıkan yangın söndürüldü

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Hatay'ın Defne ilçesindeki kaportacı dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Defne ilçesi Güneysöğüt Mahallesi'nde bir kaportacı dükkanında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından dükkanda soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. - HATAY