Hatay\'da Kavşakta Kaza: 1 Yaralı

Hatay'da 2 otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza; Gaziantep - Hatay yolu Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi mevkiinde yaşandı. Hatay istikametine ilerleyen otomobille, kavşağa giriş yapmak isteyen otomobilin çarpışmasıyla kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY