Hatay'da Kayıp Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

01.03.2026 10:07
Psikolojik rahatsızlığı olan Uğur Çalışkan, 10 gündür kayıp. Ailesi yardım bekliyor.

Hatay'da penceredeki sinekliği parçalayarak camdan çıkıp, evden ayrılan psikolojik rahatsızlığı olan genç 10. gününde aranmaya devam ediyor. Günlerdir kaybolan evladı için üzülen baba Abdurrahman Çalışkan, evladının bir an önce bulunmasını istediğini söyledi.

Van'dan çalışmak için Hatay'a gelen ve Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde yaşayan 27 yaşındaki Uğur Çalışkan'a 3 yıl önce bipolar bozukluğu tanısı konmuştu. Psikolojik rahatsızlığını atlatmak için ilaç kullanan Çalışkan, 10 gün önce sabah saatlerinde misafir olarak kaldığı dayısına ait evin penceresindeki sinekliği parçalayarak evden ayrılmış ve sırra kadem basmıştı. Aile tarafından yapılan kayıp başvurusu sonrası Çalışkan'ı bulmak için AFAD liderliğinde arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin sahadaki çalışmaları 10. gününde devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarında Uğur Çalışkan'a it eşyaların bulunmasına rağmen kendisinden 10 gündür haber alınamıyor. Günlerdir kaybolan evladı için üzülen baba Abdurrahman Çalışkan, evladının bir an önce bulunmasını istediğini söyledi.

"Kardeşim Uğur 10 gündür kayıp ve arama çalışmaları devam ediyor, herhangi bir ize rastlanmadı"

İHA'larla arama çalışmalarının devam edeceğini söyleyen ağabey Tarık Çalışkan, "Kardeşim Uğur, 10 gündür kayıp ve arama çalışmaları devam ediyor. Herhangi bir ize rastlanmadı. AFAD ve jandarma ekipleri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bundan sonraki süreç nasıl olur bilemiyoruz. Kardeşimin bir an önce bulunmasını istiyoruz. Devlet yetkililerinden geniş çaplı arama çalışması istiyoruz. Çünkü ormanlık alanda yapılan aramada bir ize rastlanmadı. Bugünden sonra İHA dronlarla havadan arama desteği verilecek. Herkes kardeşime umut olsun" dedi.

"Oğlumun en kısa sürede bulunması için devletimizden yardım istiyoruz"

Evladının 10 gündür kaybolmasından dolayı üzgün olduğunu söyleyen baba Abdurrahman Çalışkan, "Ben hiç iyi değilim, 10 gündür oğlum kayıp ve mağduruz. Oğlumun en kısa sürede bulunması için devletimizden yardım istiyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

