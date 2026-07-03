Hatay\'da Kaza: 3 Yaralı

Hatay'ın Defne ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarparak yan yatan otomobilde 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Defne ilçesi Subaşı Mahallesi Antakya - Yayladağı yolu üzerinde yaşandı. Seyir halinde olan Ü.D. idaresindeki 31 AED 880 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle refüje çarptı. Ardından yan yatan araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan sürücünün hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken 2 yaralı yolcunun tedavileri de devam ediyor.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı - HATAY