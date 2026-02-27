Hatay'da sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza; gece saatlerinde İskenderun ilçesi Şahin Tepesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle otomobil yol kenarına devrildi. Kazada yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü olay yerindeki müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. - HATAY
Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da Kaza: Araç Devrildi, Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?