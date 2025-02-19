Hatay\'da Kaza: Fiat Sürücüsü Hayatını Kaybetti

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Hatay'da tırla çarpışan Fiat otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Belen- İskenderun yolu İsume mevkisinde yaşandı. Trafikte seyir halindeki Alpaslan K. (49) idaresindeki 31 ALM 763 plakalı Fiat marka otomobil tırla çarpıştı. Kazada kağıt gibi ezilen otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği tespit edilen şahsın cansız bedeni morga kaldırıldı. Hurdaya dönen araç çekici ile otoparka çekildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY