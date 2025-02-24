Hatay'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yatan aracın yaralı sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kaza, Belen ilçesi Kıcı mevkinde yaşandı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak yan durdu. Kazada araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yan dönen araç çekiciyle çekilerek, yol trafiğe açıldı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Kaza: Sürücü İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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