Hatay\'da korkutan yangın! Kontrol altına alındı

Hatay'ın Defne ilçesinde makilik alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın ekipler tarafından büyümeden kontrol altına alındı.

Hatay'ın Defne ilçesi Ballıöz mevkiinde makilik alanda yangın çıktı. Makilik alanda çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

HATAY'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Alevler, Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekiplerinin hızlı müdahalesiyle geniş alana yayılmadan kontrol altına alındı. Ekipler, ilerleyen saatlerde soğutma çalışması gerçekleştirdiler. İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Keskin'de olay yerine gelerek çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı.