Hatay'da Kuduz Vakası Nedeniyle 4 Mahallede Karantina Süreci Başladı - Son Dakika
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Hatay'da Kuduz Vakası Nedeniyle 4 Mahallede Karantina Süreci Başladı

Hatay\'da Kuduz Vakası Nedeniyle 4 Mahallede Karantina Süreci Başladı
03.06.2025 09:16  Güncelleme: 09:21
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde kuduz tespit edilen bir köpek sonrası, Tekebaşı, Meydan, Gözene ve Çöğürlü mahalleleri karantinaya alındı. Bölgedeki başıboş köpekler toplanarak rehabilite edilecek ve aşıları yapılacak.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde görülen kuduz vakası nedeniyle karantina altına alınan 4 mahallede başıboş köpekler, Hatay Valiliği koordinesinde ekiplerce rehabilite edilmek amacıyla toplanmaya başladı.

Samandağ ilçesi Tekebaşı Mahallesi'nde başıboş bir köpekte kuduz belirtisi görülmesi üzerine bölgeye gelen ekiplerce numune alınıp Adana Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Laboratuvarı'na gönderilmişti. Numunede yapılan analizde kuduz hastalığı tespit edildi. Bunun üzerine Samandağ İlçe Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyon kararıyla; Tekebaşı, Meydan, Gözene ve Çöğürlü mahalleleri karantinaya alınarak, bölgeye hayvan giriş-çıkışı yasaklandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de bölgede aşılama çalışması başlattı. Bölgede sayıları binleri bulan başıboş köpekler, Hatay Valiliği koordinesinde ekiplerce rehabilite edilmek amacıyla toplanmaya başladı.

"Çipleme işlemi yaparak barınaklarımızda rehabilite edeceğiz"

Karantina alınan 4 mahallede başıboş köpekleri toplamaya başladıklarını ifade eden Samandağ Belediyesi Veteriner Hekimi Hakan Altın, "Hatay Valiliği koordinesinde; Tekebaşı, Gözene, Çöğürlü ve Meydan mahallelerinde çıkan kuduz karantinası kaynaklı başıboş köpeklerimizi topluyoruz. Bu aşamada köpeklerimize hemen kuduz aşılarını yapıp 15 günlük bir karantina süresi uygulayacağız. Bu karantina bittikten sonra hayvanlarımızı hem kısırlaştırıp hemen çipleme işlemi yaparak barınaklarımızda rehabilite edeceğiz. Karantinada şu anda 4 mahallemiz var. Tekebaşı başta olmak üzere bugün itibarıyla bütün mahallemizin hepsinde toplamaya çalışıyoruz. Samandağ ekipleri olarak elimizden gelen koşullarla beraber ekiplerimizi bütün mahallelere gönderdik. Biliyorsunuz kuduz hastalığı, hayvanlardan insanlara bulaşan bir hastalık. Bununla ilgili konu insan sağlığı çok önemli yerdedir. Buna önlem olarak zaten ilk başta hemen ilçe tarım ekipleriyle beraber aşılamalarımızı hızlandırdık. Bütün hayvanlarımızı özellikle dört mahallemizde kuduz aşımızı yapacağız" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Kuduz Vakası Nedeniyle 4 Mahallede Karantina Süreci Başladı - Son Dakika

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