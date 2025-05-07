Kumar oynarken suçüstü yakalanan şahsı yaptığı savunma kurtaramadı - Son Dakika
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Kumar oynarken suçüstü yakalanan şahsı yaptığı savunma kurtaramadı

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Hatay'da kumar oynayan 3 şahsa toplamda 27 bin 741 TL para cezası uygulandı. Kumar oynarken suçüstü yakalanan şahsın "Şimdi geldim" diyerek kendini savunması ise kameraya yansıdı.

07.05.2025 09:20  Güncelleme: 11:30
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İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte huzuru ve asayişi sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler İskenderun Savaş Mahallesi'ndeki kıraathanede 3 şahsın kumar oynadığı bilgisi üzerine adrese baskın yaptı.

Hatay'da Kumar Oynayan Üç Kişiye 27 Bin TL Cezası

"ŞİMDİ GELDİM" DESE DE CEZADAN YIRTAMADI

Yapılan baskında masadaki 2 bin TL para ve 108 adet iskambil kağıdı muhafaza altına alındı. Kumar oynarken suçüstü yakalanan şahsın "Şimdi geldim" diyerek kendini savunması ise kameraya yansıdı.

Hatay'da Kumar Oynayan Üç Kişiye 27 Bin TL Cezası

27 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Olayla ilgili iş yeri işletmecisi Y.E. hakkında yasal işlem yapılırken, kumar oynayan ve "Yeni geldim" diyerek kendini savunan şahıslara toplam 27 bin 741 TL idari para cezası uygulandı

Kumar oynarken suçüstü yakalanan şahsı yaptığı savunma kurtaramadı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kumar oynarken suçüstü yakalanan şahsı yaptığı savunma kurtaramadı - Son Dakika

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