Hatay\'da Kuvvetli Yağış: 9 Vatandaş ve 5 Araç Kurtarıldı

3.Sayfa

Kuvvetli yağışın etkili olduğu Hatay'da büyükşehir belediyesi ekipleri, 754 vakaya müdahale ettiler. Yoğun çalışmalar sonucunda; bulundukları yerde mahsur kalan 9 vatandaş ve suya kapılan 5 araç HBB ekipleri tarafından kurtarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu. Kuvvetli yağış Hatay'da Pazar günü sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Yağışla birlikte derelerin debisi artarken yollarda selden zarar gördü. Hatay Büyükşehir Belediyesi tüm birimleriyle, il genelinde yaşanan olumsuz hava şartlarının sebep olduğu sorunlara karşı etkili bir mücadele gerçekleştirdi. Kentin birçok noktasında sağanak yağışlar sonucu konut, iş yeri su baskını, yollarda göllenme, dere-kanalizasyon taşması ve su birikintilerinin oluşmasına karşı teyakkuzda olan Büyükşehir birimleri, vatandaşlardan gelen ve 112 Acil Çağrı Merkezine düşen ihbarlar doğrultusunda hızlı bir şekilde harekete geçti. Çalışmaları yakından takip eden HBB Başkanı Mehmet Öntürk, sahada görev yapan yetkililerden bilgiler alarak gerekli talimatları verdi. Meteorolojinin sağanak yağış uyarısıyla alarma geçen HBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ekipleri; Antakya, Samandağ, İskenderun, Arsuz, Defne, Yayladağı ve Dörtyol başta olmak üzere tüm ilçelerde 754 vakaya müdahalede bulundu. Yoğun çalışmalar sonucunda, bulundukları yerde mahsur kalan 9 vatandaş ve suya kapılan 5 araç HBB ekipleri tarafından kurtarıldı. Ayrıca riskli alanlarda bulunan vatandaşlar güvenli alanlara tahliye edildi. - HATAY