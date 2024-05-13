Hatay'da Kuvvetli Yağış: 9 Vatandaş ve 5 Araç Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Hatay'da Kuvvetli Yağış: 9 Vatandaş ve 5 Araç Kurtarıldı

Hatay\'da Kuvvetli Yağış: 9 Vatandaş ve 5 Araç Kurtarıldı

Kuvvetli yağışın etkili olduğu Hatay'da büyükşehir belediyesi ekipleri, 754 vakaya müdahale ettiler. Yoğun çalışmalar sonucunda; bulundukları yerde mahsur kalan 9 vatandaş ve suya kapılan 5 araç HBB ekipleri tarafından kurtarıldı.

13.05.2024 15:55  Güncelleme: 15:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuvvetli yağışın etkili olduğu Hatay'da büyükşehir belediyesi ekipleri, 754 vakaya müdahale ettiler. Yoğun çalışmalar sonucunda; bulundukları yerde mahsur kalan 9 vatandaş ve suya kapılan 5 araç HBB ekipleri tarafından kurtarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu. Kuvvetli yağış Hatay'da Pazar günü sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Yağışla birlikte derelerin debisi artarken yollarda selden zarar gördü. Hatay Büyükşehir Belediyesi tüm birimleriyle, il genelinde yaşanan olumsuz hava şartlarının sebep olduğu sorunlara karşı etkili bir mücadele gerçekleştirdi. Kentin birçok noktasında sağanak yağışlar sonucu konut, iş yeri su baskını, yollarda göllenme, dere-kanalizasyon taşması ve su birikintilerinin oluşmasına karşı teyakkuzda olan Büyükşehir birimleri, vatandaşlardan gelen ve 112 Acil Çağrı Merkezine düşen ihbarlar doğrultusunda hızlı bir şekilde harekete geçti. Çalışmaları yakından takip eden HBB Başkanı Mehmet Öntürk, sahada görev yapan yetkililerden bilgiler alarak gerekli talimatları verdi. Meteorolojinin sağanak yağış uyarısıyla alarma geçen HBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ekipleri; Antakya, Samandağ, İskenderun, Arsuz, Defne, Yayladağı ve Dörtyol başta olmak üzere tüm ilçelerde 754 vakaya müdahalede bulundu. Yoğun çalışmalar sonucunda, bulundukları yerde mahsur kalan 9 vatandaş ve suya kapılan 5 araç HBB ekipleri tarafından kurtarıldı. Ayrıca riskli alanlarda bulunan vatandaşlar güvenli alanlara tahliye edildi. - HATAY

Kaynak: İHA

Hatay, Doğal Afet, Acil Durum, Hava Durumu, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Kuvvetli Yağış: 9 Vatandaş ve 5 Araç Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz
15:38 Merkez’in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
14:47 Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
17:01 Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı
16:49 FETÖ’cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma FETÖ'cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma
16:27 Psikolojik sorunları olan kadın, yaşadığı apartmanı savaş alanına çevirdi Psikolojik sorunları olan kadın, yaşadığı apartmanı savaş alanına çevirdi
15:51 Fatih’te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi Fatih'te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
15:50 Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak
15:48 Elazığ’daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı Elazığ'daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı
15:42 Arsenal Taraftarları Manchester City’yi Uyutmak İçin Plan Yaptı Arsenal Taraftarları Manchester City'yi Uyutmak İçin Plan Yaptı
15:31 Aşiretlerin birleştiği düğün: Badıkan ve Pinyanişi aşiretlerinin çocukları evlendi Aşiretlerin birleştiği düğün: Badıkan ve Pinyanişi aşiretlerinin çocukları evlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 17:51:48. #1.11#
SON DAKİKA: Hatay'da Kuvvetli Yağış: 9 Vatandaş ve 5 Araç Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement