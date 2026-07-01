Hatay'da Kuya Düşen Köpek Kurtarıldı - Son Dakika
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Hatay'da Kuya Düşen Köpek Kurtarıldı

Hatay\'da Kuya Düşen Köpek Kurtarıldı
01.07.2026 09:23
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Samandağ'da kuyuya düşen yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hatay'da kuyuya düşerek mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı.

Samandağ ilçesi Sutaşı Mahallesi'nde kuyudan köpek sesi geldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Samandağ, İtfaiye, Hatay, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da Kuya Düşen Köpek Kurtarıldı - Son Dakika

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