Hatay'da kuyuya düşerek mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı.
Samandağ ilçesi Sutaşı Mahallesi'nde kuyudan köpek sesi geldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. - HATAY
Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da Kuya Düşen Köpek Kurtarıldı - Son Dakika
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