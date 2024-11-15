Hatay\'da Lastikçide Yangın

Hatay'da lastikçide çıkan yangında alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Payas ilçesi Karşı Mahallesi'nde bulunan bir lastikçide yaşandı. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre bölgeye intikal eden çok sayıda itfaiye ekibi alevlere müdahale etti. Hızla büyüyen yangında geceyi aydınlatan alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken lastikçide maddi hasar oluştu. - HATAY
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