Hatay'da ayağına ip dolanarak mahsur kalan kırlangıç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Antakya ilçesi Saray Caddesi'nde bir binanın penceresinde ipe dolanarak mahsur kalan kırlangıcı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, sepetle kuşu kurtararak ayağına dolanan ipi kesti. Kırlangıç, kurtarma operasyonunun ardından doğaya bırakıldı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Mahsurdaki Kırlangıç Kurtarıldı - Son Dakika
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