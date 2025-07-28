Hatay\'da Makilik Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Hatay'ın Defne ilçesinde makilik alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Defne ilçesi Ballıöz mevkiinde meydana geldi. Makilik alanda çıkam yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevler, Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekiplerinin hızlı müdahalesiyle geniş alana yayılmadan kontrol altına alındı. Ekipler, ilerleyen saatlerde soğutma çalışması gerçekleştirdiler. İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Keskin'de olay yerine gelerek çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı. - HATAY