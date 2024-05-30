Hatay\'da Marketten 100 Bin TL\'lik Vurgun

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Hatay'ın Hassa ilçesinde bir marketten yaklaşık 100 bin TL'lik vurgun yapan hırsızın market içerisindeki ürünleri çaldığı ve iş yeri kepengini zorlayarak açtığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, Hassa ilçesi Hürriyet Caddesi üzerinde Hürriyet Caddesi üzerinde Hüseyin Bulkan'a ait iş markette meydana geldi. Sabah saatlerinde iş yerine geldiğinde kepengin kırıldığını fark eden Bulkan, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine iş yerine gelen ekipler, güvenlik kameralarını izleyerek olay yerinde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından polis ekipleri, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızın kepengi zorladığı anlar, iş yerinde adeta markette alışveriş yapar gibi hırsızlık yaptığı anlar ve poşetlerle kaçtığı anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı. Yaklaşık 100 bin TL'lik kaybı olan Bulkan, polis ekiplerinden gelecek ümitli haberi bekliyor.

"Çekmecede 70 bin TL vardı, şükür onu alamamış"

Market sahibi Bulkan, yaklaşık 100 bin TL zararı olduğunu belirterek, "Gece saatlerinde gelip kepengi açmaya uğraşıyor. Asma kilidi demir keskiyle parçalıyor. Yaklaşık 20 dakika sürüyor, kepengi açması ve kildi kırması. Ondan sonra da içeride hırsızlığa başlıyor. Yaklaşık 4 bin TL kağıt paramız vardı, onu alıyor. Ondan sonra da sigaralara bakıyor, 4 poşet sigarayı dolduruyor. O da 120 karton sigara. Parayla yaklaşık 100 bin TL'lik kaybımız var. Çekmecede 70 bin TL vardı, şükür onu alamamış" dedi. - HATAY