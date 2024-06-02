Hatay'da Milleyha Sulak Alanı'nın Korunması İçin Denetimler Sürüyor - Son Dakika
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Hatay'da Milleyha Sulak Alanı'nın Korunması İçin Denetimler Sürüyor

Hatay\'da Milleyha Sulak Alanı\'nın Korunması İçin Denetimler Sürüyor

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan Milleyha Sulak Alanı, 302 kuş türüne ev sahipliği yapmaktadır. Güvenlik güçleri, sulak alanın zarar görmemesi için düzenli olarak denetimlerini sürdürmektedir. Avcılık ve ateş yakma gibi zararlı faaliyetlere müdahale edilmekte ve kuşların göç rotasında önemli bir dinlenme alanı olan sulak alanın korunması sağlanmaktadır.

02.06.2024 02:25
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan Milleyha Sulak Alanına zarar verilmemesi için güvenlik güçleri denetimlerini sürdürüyorlar.

Kayıt altına alınan 302 kuş türünü bünyesinde barındıran Milleyha Sulak Alanı, özenle korunuyor. Güvenlik güçleri, kuş cennetinin zarar görmemesi adına bölgede sürekli denetim gerçekleştiriyor. Güvenlik güçleri, Afrika ve Asya'dan göç eden kuşlar için dinlenme alanı özelliği taşıyan sulak alanda bilinçsiz avcılık yapanlara ve ateş yakanlara müdahale ediyor. - HATAY

Kaynak: İHA

Samandağ, Hatay, Hayvan Hakları, Çevre, Güvenlik, Doğa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Milleyha Sulak Alanı'nın Korunması İçin Denetimler Sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da Milleyha Sulak Alanı'nın Korunması İçin Denetimler Sürüyor - Son Dakika
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