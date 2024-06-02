Hatay\'da Milleyha Sulak Alanı\'nın Korunması İçin Denetimler Sürüyor

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan Milleyha Sulak Alanına zarar verilmemesi için güvenlik güçleri denetimlerini sürdürüyorlar.

Kayıt altına alınan 302 kuş türünü bünyesinde barındıran Milleyha Sulak Alanı, özenle korunuyor. Güvenlik güçleri, kuş cennetinin zarar görmemesi adına bölgede sürekli denetim gerçekleştiriyor. Güvenlik güçleri, Afrika ve Asya'dan göç eden kuşlar için dinlenme alanı özelliği taşıyan sulak alanda bilinçsiz avcılık yapanlara ve ateş yakanlara müdahale ediyor. - HATAY