Hatay'da Minibüs Şoförüne Saldırı

Hatay'da Minibüs Şoförüne Saldırı
08.03.2026 13:47
Hatay'da Minibüs Şoförüne Saldırı
Hatay'da bir minibüs durağında görevli, sürücüyü dövüp yere sermesi kameralara yansıdı.

Hatay'da minibüs durağındaki görevlinin, minibüs şoförünü yere yatırarak dövdüğü anlar kameraya yansıdı. Kavgada yaralanan sürücünün hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, Dörtyol ilçesi kent merkezinde yaşandı. Minibüs durağında görevli şahıs ile minibüs sürücüsü arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Şahıslar arasındaki kavga büyürken durakta görevli şahıs, minibüs sürücüsünü yere yatırarak dövmeye başladı. Anbean cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde; görevlinin, minibüs sürücüsünü yerdeyken yumrukladığı ve sürücünün çevredekilerin kavgayı ayırması üzerine aracına binerek olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Yaralanan sürücünün hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İHA

