Alevlerin yükseldiği mobilya mağazasında yaşanan yangın apartmanda paniğe neden oldu - Son Dakika
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Alevlerin yükseldiği mobilya mağazasında yaşanan yangın apartmanda paniğe neden oldu

Alevlerin yükseldiği mobilya mağazasında yaşanan yangın apartmanda paniğe neden oldu
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Hatay Arsuz'da bir mobilya mağazasında çıkan yangında apartmanda mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın kontrol altına alınırken mağaza kullanılamaz hale geldi; ölen ya da yaralanan olmadı.

Hatay'da alevlere teslim olan mobilya mağazasında yaşanan yangında apartmanda yaşayan vatandaşlar panik yaşadılar. Vatandaşların kurtarıldıkları esnada "Allah'ım, kurban olduğum bize yardım et" dedikleri anlarsa kameraya yansıdı.

Yangın; Arsuz ilçesi Gökmeydan Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde bulunan mobilya mağazasında yaşandı. Mağazada yaşanan sebebi bilinmeyen yangında kısa sürede alevler yükseldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin yükseldiği ve dumanın sardığı apartmanda mahsur kalan vatandaşları Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kurtardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınırken mağaza kullanılmaz hale geldi ve apartmandaki daireler zarar gördü. Yangında 3 vatandaş itfaiye tarafından kurtarılırken yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Apartmanda yaşayan vatandaşların kurtarıldıkları esnada "Allah'ım, kurban olduğum bize yardım et" dedikleri anlarsa kameraya yansıdı.

Yangınla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, İtfaiye, Arsuz, Hatay, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alevlerin yükseldiği mobilya mağazasında yaşanan yangın apartmanda paniğe neden oldu - Son Dakika

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