Hatay'da Motosiklet Dereye Uçtu - Son Dakika
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Hatay'da Motosiklet Dereye Uçtu

Hatay\'da Motosiklet Dereye Uçtu
12.06.2026 08:46
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Antakya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü dereye uçtu, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle dereye uçan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza; Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, dereye uçtu. Dereye uçan motosikletin sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücü olay yerindeki müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İHA

Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Antakya, Ulaşım, Hatay, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da Motosiklet Dereye Uçtu - Son Dakika

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