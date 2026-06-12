Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle dereye uçan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza; Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, dereye uçtu. Dereye uçan motosikletin sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücü olay yerindeki müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da Motosiklet Dereye Uçtu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?