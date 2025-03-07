Hatay'da Motosiklet Kaza Anı Kamerada - Son Dakika
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Hatay'da Motosiklet Kaza Anı Kamerada

Hatay\'da Motosiklet Kaza Anı Kamerada

Hatay'da motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı, sürücü havaya uçtu, tedavisi sürüyor.

07.03.2025 10:50
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Hatay'da otomobille kafa kafaya çarpışan motosiklet sürücüsünün metrelerce havaya uçtuğu anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, kaza geçtiğimiz günlerde Arsuz ilçesi Üçgüllük Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte ilerleyen motosiklet, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Motosiklet sürücüsünün çarpışmanın etkisiyle metrelerce havaya uçtuğu anlar kameraya yansıdı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

"Burun buruna çarpıştıktan sonra motosikletli 3 metre havaya uçarak yere çakıldı"

Kaza anını anlatan vatandaş Gazel Tümkaya, "Çok şükür adama bir şey olmadı, sağlığı yerinde. Aşağıdan araba geliyordu yukarıda motorlu geldi araç petrole girecekken sinyal vermeden kafa kafaya çarpıştılar. Burun buruna çarpıştıktan sonra motosikletli 3 metre havaya uçarak yere çakıldı. Çok şükür motosiklet sürücüsü sağlam giyinmiş olduğu için bir şey olmadı" şeklinde konuştu. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Motosiklet Kaza Anı Kamerada - Son Dakika

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