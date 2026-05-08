Hatay\'da Motosiklet Kazası

Hatay'da motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 2 kişinin yola savrulduğu anlar kameraya yansıdı.
Kaza, Reyhanlı ilçesi kent merkezinden meydana geldi. Trafikte seyreden motosiklet, yaya geçidine geldiği esnada sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle devrildi. Devrilmeyle birlikte motosiklette bulunan 2 kişi zemine savruldu. Yere savrulan motosikletteki 2 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza anı kameraya anbean yansıdı. Görüntülerde; motosiklet sürücüsünün sorunsuz ilerlediği esnada aniden direksiyon hakimiyeti kaybetmesiyle motosikletin devrildiği ve 2 kişinin yere savrulduğu anlar kameraya yansıdı. Kazadan hafif sıyrıklarla atlatan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HATAY
