Hatay'da otomobille çarpışarak yere savrulan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Kaza; İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde D-817 karayolu üzerinde yaşandı yaşandı. Seyir halindeki otomobille 31 MD 1715 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletten yere savrulan 2 yabancı uyruklu şahıs yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralı şahıslar İskenderun Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
