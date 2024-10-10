Hatay'da Motosiklet Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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Hatay'da Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

Hatay\'da Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

Hatay'da 'dur' ihtarına uymayan motosiklet, polisi ve 2 şahsı yaraladı. İnceleme başlatıldı.

10.10.2024 22:18
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Hatay'da uygulama esnasında 'dur' ihtarına uymayan motosikletin çarptığı polis ve 2 şahıs yaralandı.

Kaza, TEM otoyolu Payas gişelerinde yaşandı. Gişeler mevkiinde uygulama yapan Dörtyol Bölge Trafik ekiplerinin uygulaması esnasında polis ekipleri motosikletli şahısları durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan 31 AJH 976 motosiklet, polis memuruna çarptı. Kazada polis memuru ve motosikletteki 2 şahıs yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Motosiklet Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

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