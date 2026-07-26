Hatay\'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Hatay'da otomobille çarpışarak devrilen motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü Arda Gedik kazada hayatını kaybetti.

Kaza; geçtiğimiz saat: 17.00 sıralarında Erzin ilçesi Mustafalı Mahallesi mezarlığı mevkiinde yaşandı. 17 yaşındaki Arda Gedik idaresindeki motosiklet, otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralı olarak Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gedik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.