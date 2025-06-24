(HATAY)Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
HATAY - Hatay'da hafif ticari araçla çarpışarak hurdaya dönen motosikletin sürücüsü öldü.
Kaza, Gaziantep - Hatay yolu Hassa ilçesi Deliçay Mahallesi mevkiinde yaşandı. O.Y. idaresindeki 31 B 7734 plakalı FİAT marka hafif ticari araç kavşakta motosikletle çarpıştı. Sağlık ekipleri tarafından motosikletin sürücüsü Cafer Artık'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın cansız bedeni olay yerine gelen cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekiciyle otoparka çekilirken ölen şahsın yakınları çekim yapan gazetecileri engellemeye çalıştı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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