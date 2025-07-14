Hatay'da Motosiklet Kazası ve Kavga - Son Dakika
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Hatay'da Motosiklet Kazası ve Kavga

Hatay\'da Motosiklet Kazası ve Kavga
14.07.2025 09:25
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Hatay'da motosiklet sürücüsü hafif ticari araca çarparak yaralandı, sonrasında kavga çıktı.

Hatay'da hafif ticari araç sürücüsünün açtığı kapıya çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı ve sonrasında 2 grup arasında yaşanan gergin anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Yayladağı ilçesi Çamaltı Mahallesi'nde yaşandı. Yolda ilerleyen motosiklet sürücüsü, market önünde duran hafif ticari aracının sürücüsünün açtığı kapıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Bu esnada yaralı motosiklet sürücüsünün iki farklı arkadaş grubu arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Tarafların kavga anı ve kaza anı kameraya yansıdı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı büyümeden kontrol altına alındı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Motosiklet Kazası ve Kavga - Son Dakika

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