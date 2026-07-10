Hatay'da motosiklet ve çocuk bisiklet çarpıştı - Son Dakika
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Hatay'da motosiklet ve çocuk bisiklet çarpıştı

10.07.2026 10:06
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Payas'ta motosiklet ile bisikletli çocuk kaza yaptı; yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Payas ilçesinde motosiklet sürücüsü ile bisikletli çocuğun çarpıştığı anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Payas ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bisikletliyle gezen çocuk ile motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve bisikletli çocuk yaralandı. Motosiklet sürücüsünün sola manevra yaptığı esnada bisikletli çocukla çarpıştığı anlar kameraya yansıdı. Kazayı gören çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavisi görülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da motosiklet ve çocuk bisiklet çarpıştı - Son Dakika

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