Hatay'da motosiklet ve çocuk bisiklet çarpıştı

Hatay'ın Payas ilçesinde motosiklet sürücüsü ile bisikletli çocuğun çarpıştığı anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Payas ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bisikletliyle gezen çocuk ile motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve bisikletli çocuk yaralandı. Motosiklet sürücüsünün sola manevra yaptığı esnada bisikletli çocukla çarpıştığı anlar kameraya yansıdı. Kazayı gören çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavisi görülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - HATAY