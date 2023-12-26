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Hatay'da motosiklet yağma olayının şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Hatay'da motosiklet yağma olayının şüphelisi tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleşen motosiklet yağma olayının şüphelisi, polis tarafından yakalanarak sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Hatay\'da motosiklet yağma olayının şüphelisi tutuklandı
26.12.2023 - 08:36,
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleşen motosiklet yağma olayının şüphelisi, polis tarafından yakalanarak sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, 15 Aralık 2023 tarihinde İskenderun Barbaros Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet yağma olayının ardından faili yakalamak için harekete geçti. Polis yaptığı çalışmada olayın şüphelisinin S.O. olduğunu belirledi. Polisin yaptığı operasyonla S.O. yakalandı. Şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. - HATAY

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Hatay, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da motosiklet yağma olayının şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


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