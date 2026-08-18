Hatay'da Motosikletli Hırsızlar Yakalandı

Hatay'da 5 farklı hırsızlığın faili olan motosikletli 3 hırsız, kamera görüntülerine yakalanmalarının ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındılar.

Olay, 9 Ağustos tarihinde saat 22.00 sıralarında Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'nde yaşandı. Motosikletle bölgeye gelen 3 hırsız, inşaat halindeki iş yeri içerisinde bulunan eşyaları çaldı. Durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine yapılan incelemelerde kamera görüntüleri ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından çok sayıda kamera kaydının incelenmesi üzerine hırsızlık olayının şüphelileri H.H., K.Ç. ve E.H. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan çalışmalarda; şüphelilerin ayrıca 3 farklı hırsızlık, 1 yağma (gasp) ve 1 evden hırsızlık olmak üzere toplam 5 faili meçhul olayın şüphelileri oldukları tespit edildi.

Şüphelilerden ikisi mevcutlu olarak sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilirken bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.