Hatay'da alevlere teslim olarak yanan müstakil ev kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Kırıkhan ilçesi Demirkonak Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle çevre evlere sirayet etmeden söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Müstakil Ev Yangında Yandı - Son Dakika
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