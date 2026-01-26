Defne\'de ev yangını

Hatay'da alevlere teslim olan müstakil evdeki yangın çevreye sıçramadan söndürüldü.
Yangın; Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde bulunan 2 katlı müstakil evde yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında ev kullanılmaz hale geldi. - HATAY
