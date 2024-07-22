Hatay\'da Narkotik Operasyonunda 8 Kilo Skunk Ele Geçirildi

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Hatay'da polis ekipleri tarafından narkotik köpeğiyle gerçekleştirilen operasyonda, çekiciyle taşınan Tofaş marka aracın bagajında 8 kilo 865 gram skunk ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İskenderun ilçesinde 18 Temmuz tarihinde polis ekipleri tarafından bir çekici durduruldu. Çekici üzerinde taşınan otomobilde köpekle arama yapan ekipler, bagaj kısmında 8 kilo 865 gram skunk maddesi ele geçirdi.

Olayla ilgili yakalanarak gözaltına alınan M.B. serbest bırakılırken adli makamlara sevk edilen F.K. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY