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Hatay'da Ördekler suç örgütünün lideri eski boksör yakalandı - Son Dakika
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Hatay'da Ördekler suç örgütünün lideri eski boksör yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'Ördekler' suç örgütünün lideri M.Ö.'yü yakaladı. Eski boksör olan M.Ö., firari olduğu tespit edilmiş ve özel harekat görevlilerinin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonla Gülderen Mahallesi'nde saklandığı ikamette yakalandı. Şahıs, Kilis L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Hatay\'da Ördekler suç örgütünün lideri eski boksör yakalandı
08.01.2024 - 17:13,
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Hatay'da hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'Ördekler' suç örgütünün lideri eski boksör, polis ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında, hakkında birden fazla kişi ile birlikte yağma suçundan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'Ördekler' suç örgütünün lideri M.Ö. isimli şahsın 2023 yılı Ocak ayından bu yana firari olduğu tespit edildi. Geçtiğimiz Cumartesi günü, eski boksör olan M.Ö.'nün yakalanmasına yönelik özel harekat görevlilerinin desteğiyle operasyon düzenlendi. Operasyonda bahse konu suç örgütü elebaşı, Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde saklandığı ikamette yakalandı. Şahıs, Kilis L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Ördekler suç örgütünün lideri eski boksör yakalandı - Son Dakika


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