Hatay'da Orman Yangını: 95 Hektar Zarar Gördü - Son Dakika
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Hatay'da Orman Yangını: 95 Hektar Zarar Gördü

Hatay\'da Orman Yangını: 95 Hektar Zarar Gördü

Kozaklı Mahallesi'nde çıkan yangında 95 hektar alan ve 4 ev zarara uğradı, can kaybı yok.

03.11.2024 11:57
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Hatay'da orman yangınında zarar gören 95 hektar alan drone ile görüntülendi.

Yangın, Arsuz ilçesi Kozaklı Mahallesi'nde geçtiğimiz gün sabah saatlerinde başlamıştı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etmeye kısa sürede başlamıştı. Ekiplerin yoğun mesaisi sonrası yangın, sabahın ilk ışıklarıyla kontrol altına alındı. İlk belirleme göre yangında 95 hektar alan zarar gördü. 4 ev ve 2 ahırın da sirayet ettiği yangında zarar gören alanlar drone ile havadan görüntülendi.

"Köyümüzde iki tane ahırımız yandı çok şükür can kaybı olmadığından biz buna şükrediyoruz"

Harlısu Mahallesi muhtarı İlhami Uçar, "Saat 10.00 sularında Kozaklı mahallemizde elektrik kontağından çıkan yangında 95 hektar alanımız zarar görmüştür. İtfaiye ekiplerinin, Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin, komşu illerden gelen ve orman arozözlerinin yardımıyla çok şükür gece orman yangının bir kısım kontrol altına alınırken gece başlayan yağmurun yağmasıyla şu an yangın tamamen kontrol altına alınmıştır. Çok şükür burada mal ve can kaybımız olmamıştır. Köyümüzde iki tane ahırımız yandı, çok şükür can kaybı olmadığından biz buna şükrediyoruz. Biz en azından atlattık diye düşünüyoruz şu anda şükürler olsun. Allah devletimize zeval vermesin" şeklinde konuştu. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Orman Yangını: 95 Hektar Zarar Gördü - Son Dakika

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