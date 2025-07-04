Hatay\'da Orman Yangını Çıktı

Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı.

Dörtyol ilçesi Kırmızı Burun ile Çökek Yaylası arasında bulunan ormanlık alanda heniz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüme riski taşırken, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Dörtyol Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için su tankerlerinin de olduğu araçlarla yoğun bir müdahale sürdürülüyor. - HATAY