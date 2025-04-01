Hatay\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde Arsuz ilçesi Pirinçlik Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Fırtınayla birlikte büyüyen yangını gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sonucunda kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor. - HATAY