Hatay\'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

14.08.2025 09:01  Güncelleme: 09:07
Hatay'ın Hassa ilçesinde başlayan orman yangınında müdahale 14. saatte de sürüyor. 540 kişi tahliye edildi, yangınla mücadele için geniş çaplı çalışmalar devam ediyor.

Hatay'da geçtiğimiz akşam saatlerinde çıkan orman yangınıyla müdahale 14. saatte devam ediyor.

Yangın, Hassa ilçesi Yukarıbucak Mahallesi'nde saat 19.05'de ormanlık alanda çıktı. Yangının çıktığı bölgedeki ormanlık alan kısa sürede alevlere teslim oldu. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hatay Valiliği koordinesinde yangına; Orman Bölge Müdürlüğü, Hatay Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve diğer kurumlarla birlikte 173 araç ve yaklaşık 470 personelle müdahale çalışmaları sürüyor. Ormanlık alanda çıkan yangına yakın olan Yukarıbucak ve Bademli Mahallelerinde bulunan 540 kişi tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşlar, Geçici Konaklama Merkezlerine yerleştirildi. Havanın aydınlanmasıyla birlikte kısa sürede helikopterle havadan müdahale başladı. Yangında 14.saat geride kalırken ekipler alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. - HATAY

Sizin düşünceleriniz neler ?

