Hatay'da otluk alanda çıkan yangın geniş alana sıçramadan söndürüldü.
Yangın, Payas ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde otluk alanda yaşandı. İhbar üzerien bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, ekiplerin hızlı müdahalesiyle geniş alana sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Otluk Alan Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
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