Yangını cep telefonuyla görüntülemek için birbirleriyle yarıştılar

Hatay'da alevlere teslim olan oto tamirhanesindeki yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Alevlerin yükseldiği anları meraklı gözlerle izleyen vatandaşlar, yangını telefonla görüntülemek üzere birbirleriyle yarıştılar.

Yangın, Güzelburç Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesinde yaşandı. Sanayi sitesindeki tamir atölyesi alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında iş yerinde hasar oluşurken, sanayide iş yeri bulunan Emrullah Yılmaz, yangınlara büyük ölçüde soba kullanımlarının sebebiyet verdiğini belirterek, "Bütün bu yangınların başlama sebebi yağ sobası. Yağ sobasının en büyük düşmanı da balata spreyi, benzin ve mazot gibi yanıcı maddeler. Biz çok arkadaşımızı uyardık pelit sobaya dönsünler diye. Sobaları söndürmeden bırakıp gidiyorlar, o yüzden de bu şekilde arkadaşlarımız mağdur oluyor" dedi. - HATAY