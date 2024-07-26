Hatay\'da Otobüste Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 900 Gram Skunk Ele Geçirildi

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Hatay'da otobüsle 1 kilo 900 gr uyuşturucu madde taşıyan şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 24 Temmuz tarihinde Erzin ilçesinde yapılan analiz çalışması sonucunda Malatya'dan gelen otobüste bulunan R.E. ve F.Ş. isimli şahıslardan; 1 kilo 900 gr Skunk ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan biri tutukladı, diğeri adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - HATAY