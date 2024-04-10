Hatay\'da otomobil dereye uçtu: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Aydın'da Ramazan Bayramı Trafik Denetimi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla Efeler ve Nazilli ilçelerinde trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimler havadan da desteklendi. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılarak sürücülerin alkollü araç kullanmamaları ve trafik kurallarına uymaları sağlandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, vatandaşların güvenli ve huzurlu bir bayram geçirebilmeleri için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.